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среда, 3 января 2024 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Новогодний подарок от Кантонального банка Цюриха

Надежда Сикорская, Цюрих

Накануне Рождества финансовое учреждение объявило об отмене комиссионных сборов для держателей частных счетов и дебитных карт.

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Здоровье

Roche вступает в борьбу с ожирением

Заррина Салимова, Базель

Базельский фармацевтический гигант объявил о приобретении американской компании, разрабатывающей инновационные препараты для людей, страдающих метаболическими заболеваниями, включая избыточный вес и диабет.

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