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Экономика
Новогодний подарок от Кантонального банка ЦюрихаНадежда Сикорская, Цюрих
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Накануне Рождества финансовое учреждение объявило об отмене комиссионных сборов для держателей частных счетов и дебитных карт.
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Здоровье
Roche вступает в борьбу с ожирениемЗаррина Салимова, Базель
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Базельский фармацевтический гигант объявил о приобретении американской компании, разрабатывающей инновационные препараты для людей, страдающих метаболическими заболеваниями, включая избыточный вес и диабет.
Как Женева стала городом-мультимиллионеромПод Новый год принято рассказывать сказочные истории. Вот и мы хотим рассказать такую. В ней, как и во всех сказках, фигурирует принц. Правда, осчастливил он не юную девушку на выданье, а старинный город на берегу озера Леман. Нашего принца звали Карл Брауншвейгский, а город, которому сильно повезло, это Женева.
Что изменится в Швейцарии в 2024 году?В этом году в силу вступают ряд принятых недавно законодательных поправок, причем некоторые уже с сегодняшнего дня.
Панеттоне для праздничного столаКто в Швейцарии лучше всех печет традиционный итальянский рождественский десерт? На Кубке мира по панеттоне, который пройдет в ноябре 2024 года в Милане, Швейцарию представит 28-летний кондитер из Тичино Андреа Джакомини.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.