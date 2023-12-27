Главное на сегодня.
Где Георг V изучал французский и укрывалась Коко Шанель?Продолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой о швейцарских гостиницах и переносимся вместе с ней на берега Женевского озера.
Покупка дома становится более привлекательнойПроценты по фиксированной ипотеке значительно снизились. Как, по мнению экспертов, будут развиваться события в 2024 году?
Швейцарцы сэкономят на рождественских подаркахСумма, которую жители одной из самых благополучных стран мира готовы потратить на подарки в этом году, значительно ниже, чем в прошлом.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.