Дорогие читатели!
Поздравляем с Рождеством всех, кто отмечает этот праздник 25 декабря!
Мы снова встретимся 27 декабря, а пока напоминаем, что подписка на 2024 год открыта. Достаточно нажать на баннер ниже, сделать необходимое, и вы сможете быть уверены, что уже 2 января встретитесь с любимым изданием, которое вступит в 17-й год своего существования.
Много ли независимых изданий, да еще в чужой языкой среде, могут похвастаться таким долголетием?! Если вы хотите, чтобы Наша Газета попала в Книгу рекордов Гиннеса, давайте вместе идти к этой цели.
Разумеется, с наступающим Новым годом мы вас еще будем поздравлять, а пока хотим просто сказать большое спасибо всем тем, кто был с нами в этом году и останется в будущем, приводя с собой друзей! Один клик, пара минут, и хорошее дело сделано!
С любовью к вам,
Редакция Нашей Газеты
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Сезон альпийских пастбищ и традиционные оросительные системы пополнили Список нематериального культурного наследия.
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