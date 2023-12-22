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пятница, 22 декабря 2023 года   

Дорогие читатели!

Поздравляем с Рождеством всех, кто отмечает этот праздник 25 декабря!

Мы снова встретимся 27 декабря, а пока напоминаем, что подписка на 2024 год открыта. Достаточно нажать на баннер ниже, сделать необходимое, и вы сможете быть уверены, что уже 2 января встретитесь с любимым изданием, которое вступит в 17-й год своего существования.

Много ли независимых изданий, да еще в чужой языкой среде, могут похвастаться таким долголетием?! Если вы хотите, чтобы Наша Газета попала в Книгу рекордов Гиннеса, давайте вместе идти к этой цели.

Разумеется, с наступающим Новым годом мы вас еще будем поздравлять, а пока хотим просто сказать большое спасибо всем тем, кто был с нами в этом году и останется в будущем, приводя с собой друзей! Один клик, пара минут, и хорошее дело сделано!

С любовью к вам,

Редакция Нашей Газеты
Культура

Новые швейцарские традиции – в списке ЮНЕСКО

Заррина Салимова, Берн

Сезон альпийских пастбищ и традиционные оросительные системы пополнили Список нематериального культурного наследия.

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Жизнь в Швейцарии

Где Георг V изучал французский и укрывалась Коко Шанель?

Наталья Беглова, Лозанна

Продолжаем публикацию серии очерков Натальи Бегловой о швейцарских гостиницах и переносимся вместе с ней на берега Женевского озера.

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