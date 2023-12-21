Главное на сегодня.
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Экономика
Покупка дома становится более привлекательнойЗаррина Салимова, Берн
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Проценты по фиксированной ипотеке значительно снизились. Как, по мнению экспертов, будут развиваться события в 2024 году?
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Швейцарский стиль
Швейцарцы сэкономят на рождественских подаркахЗаррина Салимова, Берн
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Сумма, которую жители одной из самых благополучных стран мира готовы потратить на подарки в этом году, значительно ниже, чем в прошлом.
На Гштаадской высотеС 26 января по 3 февраля в знаменитом курортном городке пройдет очередной международный фестиваль «Музыкальные вершины». Билеты на некоторые концерты стоит заказывать уже сейчас.
Уловки мошенников в TwintВ преддверии праздников пользователям популярного швейцарского платежного приложения не стоит терять бдительность.
Сколько стоят лыжные каникулы в Швейцарии?По сравнению с прошлым годом отдых в Альпах подорожал на четверть.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.