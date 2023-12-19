Главное на сегодня.
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Экономика
Уловки мошенников в TwintЗаррина Салимова, Берн
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В преддверии праздников пользователям популярного швейцарского платежного приложения не стоит терять бдительность.
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Культура
Время – категория относительнаяНика Пархомовская, Цюрих
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В Kunsthaus Zurich до 14 января открыта выставка «Время». Довольно необычная по форме и содержанию, она рассказывает о том, как устроено время с художественной точки зрения.
Выборы в Федеральный советШвейцарский парламент избрал членов правительства на следующие четыре года. Кто сменит Алена Берсе? Кто станет новым канцлером? И кто будет президентом Конфедерации в следующем году?
На Гштаадской высотеС 26 января по 3 февраля в знаменитом курортном городке пройдет очередной международный фестиваль «Музыкальные вершины». Билеты на некоторые концерты стоит заказывать уже сейчас.
Швейцарцам не хватает толерантности. В другихТакого мнения придерживаются три четверти участников опроса, проведенного SSR в апреле-мае 2023 года.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.