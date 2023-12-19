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вторник, 19 декабря 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Уловки мошенников в Twint

Заррина Салимова, Берн

В преддверии праздников пользователям популярного швейцарского платежного приложения не стоит терять бдительность.

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Культура

Время – категория относительная

Ника Пархомовская, Цюрих

В Kunsthaus Zurich до 14 января открыта выставка «Время». Довольно необычная по форме и содержанию, она рассказывает о том, как устроено время с художественной точки зрения.

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