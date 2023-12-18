Главное на сегодня.
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Экономика
Банковская тайна защищена от журналистовЗаррина Салимова, Берн
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Национальный совет хотел усилить свободу прессы в Швейцарии, но Совет кантонов отказался от этой идеи.
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Образование и наука
15 миллионов франков для EPFLЗаррина Салимова, Лозанна
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Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL) и UBS заключили стратегическое партнерство, направленное на развитие инноваций и предпринимательства среди молодежи.
Новый абонемент для пассажиров общественного транспортаС сегодняшнего дня в Швейцарии доступен проездной Demi-tarif PLUS. Для кого он предназначен?
Выборы в Федеральный советШвейцарский парламент избрал членов правительства на следующие четыре года. Кто сменит Алена Берсе? Кто станет новым канцлером? И кто будет президентом Конфедерации в следующем году?
На Гштаадской высотеС 26 января по 3 февраля в знаменитом курортном городке пройдет очередной международный фестиваль «Музыкальные вершины». Билеты на некоторые концерты стоит заказывать уже сейчас.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.