Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 15 декабря 2023 года   

Дорогие читатели!

Подписка на 2024 год открыта, и интуиция подсказывает, что желающих оформить ее будет еще больше. По крайней мере, мы искренне на это надеемся, ведь нам так нужна ваша поддержка – моральная и материальная. Достаточно нажать на баннер ниже, сделать необходимое, и вы сможете быть уверены, что уже 2 января встретитесь с любимым изданием, которое вступит в 17-й год своего существования.

Много ли независимых изданий, да еще в чужой языкой среде, могут похвастаться таким долголетием! Если вы хотите, чтобы Наша Газеты попала в Книгу рекордов Гиннеса, давайте вместе идти к этой цели.

Разумеется, с наступающим Новым годом мы вас еще будем поздравлять, а пока хотим просто сказать большое спасибо всем тем, кто был с нами в этом году и останется в будущем, приводя с собой друзей! Один клик, пара минут, и хорошее дело сделано!

С любовью к вам,

Редакция Нашей Газеты
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На Гштаадской высоте

Надежда Сикорская, Гштаад

С 26 января по 3 февраля в знаменитом курортном городке пройдет очередной международный фестиваль «Музыкальные вершины». Билеты на некоторые концерты стоит заказывать уже сейчас.

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Жизнь в Швейцарии

Ценная монета – лучший подарок?

Надежда Сикорская, Берн

Если вы еще не решили, что положить под елку на радость близким и друзьям, Швейцарский монетный двор Swissmint может подбросить пару идей.

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понедельник, 18 декабря 2023 года
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