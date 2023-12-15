Дорогие читатели!
Подписка на 2024 год открыта, и интуиция подсказывает, что желающих оформить ее будет еще больше. По крайней мере, мы искренне на это надеемся, ведь нам так нужна ваша поддержка – моральная и материальная. Достаточно нажать на баннер ниже, сделать необходимое, и вы сможете быть уверены, что уже 2 января встретитесь с любимым изданием, которое вступит в 17-й год своего существования.
Много ли независимых изданий, да еще в чужой языкой среде, могут похвастаться таким долголетием! Если вы хотите, чтобы Наша Газеты попала в Книгу рекордов Гиннеса, давайте вместе идти к этой цели.
Разумеется, с наступающим Новым годом мы вас еще будем поздравлять, а пока хотим просто сказать большое спасибо всем тем, кто был с нами в этом году и останется в будущем, приводя с собой друзей! Один клик, пара минут, и хорошее дело сделано!
С любовью к вам,
Редакция Нашей Газеты
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Культура
На Гштаадской высотеНадежда Сикорская, Гштаад
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С 26 января по 3 февраля в знаменитом курортном городке пройдет очередной международный фестиваль «Музыкальные вершины». Билеты на некоторые концерты стоит заказывать уже сейчас.
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Жизнь в Швейцарии
Ценная монета – лучший подарок?Надежда Сикорская, Берн
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Если вы еще не решили, что положить под елку на радость близким и друзьям, Швейцарский монетный двор Swissmint может подбросить пару идей.
Новый абонемент для пассажиров общественного транспортаС сегодняшнего дня в Швейцарии доступен проездной Demi-tarif PLUS. Для кого он предназначен?
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