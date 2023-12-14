Главное на сегодня.
Памяти великого маэстро10 декабря исполнилось бы 85 лет Юрию Хатуевичу Темирканову. Он не дожил до юбилея чуть больше месяца.
Новый абонемент для пассажиров общественного транспортаС сегодняшнего дня в Швейцарии доступен проездной Demi-tarif PLUS. Для кого он предназначен?
Швейцарский искусственный интеллектФедеральные политехнические школы Цюриха (ETHZ) и Лозанны (EPFL) запустили инициативу «Swiss AI», направленную на то, чтобы позиционировать Швейцарию как лидера в разработке и использовании прозрачного и надежного искусственного интеллекта. Способствовать этому должен новый суперкомпьютер «Альпы».
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.