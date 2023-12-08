Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 8 декабря 2023 года   

Дорогие читатели!

Подписка на 2024 год открыта, и интуиция подсказывает, что желающих оформить ее будет еще больше. По крайней мере, мы искренне на это надеемся, ведь нам так нужна ваша поддержка - моральная и материальная. Достаточно нажать на баннер ниже, сделать необходимое, и вы сможете быть уверены, что уже 2 января встретитесь с любимым изданием, котороое вступит в 17-й год своего существовования. 

Много ли независимых изданий, да еще в чужой языкой среде, могут похвастаться таким долголетием! Если вы хотите, чтобы Наша Газеты попала в Книгу рекордов Гиннеса, давайте вместе идти к этой цели.

Разумеется, с наступающим Новым годом мы вас еще будем поздравлять, а пока хотим просто сказать большое спасибо всем тем, кто был с нами в этом году и останется в будущем, приводя с собой друзей! Один клик, пара минут, и хлрошее дело сделано!

С любовью к вам,

Редакция Нашей Газеты
Культура

Памяти великого маэстро

Надежда Сикорская, Женева-Санкт-Петербург

10 декабря исполнилось бы 85 лет Юрию Хатуевичу Темирканову. Он не дожил до юбилея чуть больше месяца.

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Швейцарский искусственный интеллект

Заррина Салимова, Цюрих-Лозанна-Лугано

Федеральные политехнические школы Цюриха (ETHZ) и Лозанны (EPFL) запустили инициативу «Swiss AI», направленную на то, чтобы позиционировать Швейцарию как лидера в разработке и использовании прозрачного и надежного искусственного интеллекта. Способствовать этому должен новый суперкомпьютер «Альпы».

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СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Мемориал перед лицом репрессий | Memorial face à l'oppression
понедельник, 18 декабря 2023 года
Александр Архангельский и его "Голод" | Alexandre Arkhanguelski et sa "Famine"
четверг, 14 декабря 2023 года
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