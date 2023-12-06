Главное на сегодня.
|
Жизнь в Швейцарии
Новые владельцы курорта Кран-МонтанаЗаррина Салимова, Кран-Монтана
подробнее
Американская группа Vail Resorts приобрела валезанский горнолыжный комплекс, ранее принадлежавший чешскому миллиардеру Радовану Витеку.
|
Культура
«Кавалер розы»Надежда Сикорская, Женева
подробнее
Большой театр Женевы завершает год музыкальной комедией Рихарда Штрауса. Но не ждите рыцаря на белом коне!
Самые востребованные профессии в ШвейцарииСогласно новому исследованию Adecco и Швейцарского центра мониторинга рынка труда при Цюрихском университете, нехватка квалифицированных кадров достигла нового максимума.
Погром в XXI векеГлавный редактор Нашей Газеты побывала на закрытом просмотре видеоматериалов о бесчинствах, учиненных ХАМАСом в Израиле 7 октября 2023 года, организованном Швейцарским клубом прессы.
Все уродство и вся красота мира в одном романеВчера в Монтрише была в очередной раз вручена Литературная премия имени Яна Михальского, которой ежегодно награждается выдающееся произведение мировой литературы.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
300 самых богатых семей ШвейцарииВ ежегодном рейтинге, составляемом экономическим журналом Bilan, по-прежнему немало «наших» имен.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.