Культура О вишневых садах и грушевых полянах Надежда Сикорская, Париж - Лозанна Роман грузинской писательницы Нана Эквтимишвили «Грушевая поляна», вышедший во французском переводе в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc, был представлен на прошедшем в Париже фестивале «Уик-енд на востоке», гостем которого в этом году был Тбилиси. подробнее