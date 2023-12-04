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понедельник, 4 декабря 2023 года   

03.12.2023 - 15:15Скончался Леонард Джанадда

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Политика

Погром в XXI веке

Надежда Сикорская, Женева

Главный редактор Нашей Газеты побывала на закрытом просмотре видеоматериалов о бесчинствах, учиненных ХАМАСом в Израиле 7 октября 2023 года, организованном Швейцарским клубом прессы.

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Экономика

Самые востребованные профессии в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Согласно новому исследованию Adecco и Швейцарского центра мониторинга рынка труда при Цюрихском университете, нехватка квалифицированных кадров достигла нового максимума.

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Срочно в номер

Скончался Леонард Джанадда

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Мемориал перед лицом репрессий | Memorial face à l'oppression
понедельник, 18 декабря 2023 года
Александр Архангельский и его "Голод" | Alexandre Arkhanguelski et sa "Famine"
четверг, 14 декабря 2023 года
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