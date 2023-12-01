Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 1 декабря 2023 года   

Дорогие читатели!

Вот и наступил первый день последнего месяца уходящего года - как быстро он пролетел, сколько событий произошло, сколько эмоций пережито...

С сегодняшнего дня открыта подписка на 2024 год, и интуиция подсказывает, что желающих оформить ее будет еще больше. По крайней мере, мы искренне на это надеемся, ведь нам так нужна ваша поддержка - моральная и материальная. Достаточно нажать на баннер ниже, сделать необходимое, и вы сможете быть уверены, что уже 2 января встретитесь с любимым изданием, котороое вступит в 17-й год своего существовования. 

Много ли независимых изданий, да еще в чужой языкой среде, могут похвастаться таким долголетием! Если вы хотите, чтобы Наша Газеты попала в Книгу рекордов Гиннеса, давайте вместе идти к этой цели.

Разумеется, с наступающим Новым годом мы вас еще будем поздравлять, а пока хотим просто сказать большое спасибо всем тем, кто был с нами в этом году и останется в будущем, приводя с собой друзей!

С любовью к вам,

Редакция Нашей Газеты
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