Главное на сегодня.
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Экономика
Торговля российской нефтью: Дубай обошел ЖеневуЗаррина Салимова, Женева
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Согласно расследованию неправительственной организации Public Eye, на данный момент крупные швейцарские трейдеры практически не фигурируют среди покупателей российской нефти. Их место заняли компании, базирующиеся в ОАЭ.
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Культура
Лошадь, которая не стала есть шляпу. Даже соломеннуюНика Пархомовская, Базель
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Как порадовать себя и близких в мрачную осенне-зимнюю пору? Один из верных способов - сходить на хорошую интеллектуальную комедию. Она ждет вас в Базеле.
300 самых богатых семей ШвейцарииВ ежегодном рейтинге, составляемом экономическим журналом Bilan, по-прежнему немало «наших» имен.
Склад искусства в ЖеневеКуда «испарились» многомиллиардные коллекции искусства, собранные находящимися под санкциями российскими олигархами?
Кто контролирует частное высшее образование в Швейцарии?Делимся опытом, пережитым главным редактором Нашей Газеты «на полях» конфликта на Ближнем Востоке.
300 самых богатых семей ШвейцарииВ ежегодном рейтинге, составляемом экономическим журналом Bilan, по-прежнему немало «наших» имен.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.