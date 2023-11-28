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вторник, 28 ноября 2023 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Кто контролирует частное высшее образование в Швейцарии?

Надежда Сикорская, Женева

Делимся опытом, пережитым главным редактором Нашей Газеты «на полях» конфликта на Ближнем Востоке.

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Жизнь в Швейцарии

ВНЖ для состоятельных иностранцев в кантоне Берн

Заррина Салимова, Берн

Благодаря запросу бернских депутатов швейцарские журналисты выяснили, сколько иностранных граждан получили право на проживание в кантоне на основании «значительных фискальных интересов».

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четверг, 14 декабря 2023 года
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