Главное на сегодня.
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Образование и наука
Кто контролирует частное высшее образование в Швейцарии?Надежда Сикорская, Женева
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Делимся опытом, пережитым главным редактором Нашей Газеты «на полях» конфликта на Ближнем Востоке.
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Жизнь в Швейцарии
ВНЖ для состоятельных иностранцев в кантоне БернЗаррина Салимова, Берн
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Благодаря запросу бернских депутатов швейцарские журналисты выяснили, сколько иностранных граждан получили право на проживание в кантоне на основании «значительных фискальных интересов».
ХАМАС, но не нас?Попытаемся разобраться, почему на признание террористической организации таковой требуется гораздо больше времени, чем на введение санкций против России.
300 самых богатых семей ШвейцарииВ ежегодном рейтинге, составляемом экономическим журналом Bilan, по-прежнему немало «наших» имен.
Интернет-мошенники не дремлютВ последнее время в Швейцарии активизировались злоумышленники, использующие мессенджеры и социальные сети. Что нужно знать, чтобы не попасть в ловушку?
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
300 самых богатых семей ШвейцарииВ ежегодном рейтинге, составляемом экономическим журналом Bilan, по-прежнему немало «наших» имен.