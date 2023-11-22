Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 22 ноября 2023 года   

22.11.2023 - 14:45Федеральный совет определился по вопросу ХАМАСа

Главное на сегодня.
Политика

ХАМАС, но не нас?

Надежда Сикорская, Берн

Попытаемся разобраться, почему на признание террористической организации таковой требуется гораздо больше времени, чем на введение санкций против России.

подробнее

Жизнь в Швейцарии

Интернет-мошенники не дремлют

Заррина Салимова,

В последнее время в Швейцарии активизировались злоумышленники, использующие мессенджеры и социальные сети. Что нужно знать, чтобы не попасть в ловушку?

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 1.03
CHF-RUB 99.38

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Российские олигархи в швейцарских банках

 Обнародование имен новых ВИП-клиентов взволновало наших швейцарских коллег и всколыхнуло волнующий многих вопрос: каким образом крупные состояния российских олигархов просачиваются сквозь мелкое сито комплексной юридической оценки швейцарских банков?

Всего просмотров: 1,233

Барон Эдуард Фальц-Фейн – легенда двух миров

Имя Эдуарда Александровича Фальц-Фейна встречалось на наших страницах в связи с тем, что именно он в течение многих лет поддерживал сохранение могилы Сонечки Достоевской на женевском Кладбище Королей. Сегодня, в годовщину его смерти, по просьбе его друзей мы предлагаем вашему вниманию более развернутый рассказ об этом незаурядном человеке.

Всего просмотров: 936

Ханна Хёх: склеить мир по кусочкам

В Центре Пауля Клее в Берне проходит выставка, посвященная творчеству немецкой дадаистки, которую называют изобретательницей коллажа и одной из ключевых фигур в искусстве 1920-х годов. В экспозиции представлены также работы ее современников, включая Василия Кандинского, Эля Лисицкого, Дзигу Вертова и Александра Довженко.

Всего просмотров: 622
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Неудавшийся маневр России в Женеве

 Журналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.

Всего просмотров: 998

Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени

 30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.

Всего просмотров: 2,328

Без каких продуктов Nestlé России не прожить?

 Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.

Всего просмотров: 1,033
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top