Главное на сегодня.
Достоевский, великий и…?Сегодня, накануне дня рождения знаменитого русского писателя, мы хотим рассказать вам о книге, в которой он предстает в несколько неожиданном ракурсе.
Неудавшийся маневр России в ЖеневеЖурналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.
Блеск и нищета рабовНесколько мыслей вслух после мировой премьеры фильма Юрия Быкова «Хозяин», состоявшейся в рамках 29-го Женевского международного кинофестиваля.
Неудавшийся маневр России в ЖеневеЖурналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.