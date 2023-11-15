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Политика
В европейском досье наметился прогрессЗаррина Салимова, Берн
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Федеральный совет принял решение о подготовке нового переговорного мандата с Брюсселем.
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Культура
Блеск и нищета рабовНадежда Сикорская, Женева
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Несколько мыслей вслух после мировой премьеры фильма Юрия Быкова «Хозяин», состоявшейся в рамках 29-го Женевского международного кинофестиваля.
Достоевский, великий и…?Сегодня, накануне дня рождения знаменитого русского писателя, мы хотим рассказать вам о книге, в которой он предстает в несколько неожиданном ракурсе.
Неудавшийся маневр России в ЖеневеЖурналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.
В Женеве объявили лучшие часы мираВчера вечером в женевском Théâtre du Léman были в 23-й раз объявлены победители самого престижного в мире конкурса в области высокого часового искусства - Гран-при Женевы, GPHG.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Неудавшийся маневр России в ЖеневеЖурналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.