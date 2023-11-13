Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Швейцария – лучшая теплица талантов в миреНадежда Сикорская, Женева
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К такому выводу пришли авторы рейтинга Global Talent Competitiveness Index 2023, составленного знаменитой французской бизнес-школой INSEAD и опубликованного на прошлой неделе.
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Политика
Неудавшийся маневр России в ЖеневеЗаррина Салимова, Женева
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Журналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.
Массовый burn-out в ШвейцарииПо данным недавнего вопроса, один из шести жителей страны не понаслышке знает, что это за напасть.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Достоевский, великий и…?Сегодня, накануне дня рождения знаменитого русского писателя, мы хотим рассказать вам о книге, в которой он предстает в несколько неожиданном ракурсе.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.