Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 13 ноября 2023 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Швейцария – лучшая теплица талантов в мире

Надежда Сикорская, Женева

К такому выводу пришли авторы рейтинга Global Talent Competitiveness Index 2023, составленного знаменитой французской бизнес-школой INSEAD и опубликованного на прошлой неделе.

подробнее

Политика

Неудавшийся маневр России в Женеве

Заррина Салимова, Женева

Журналисты Le Temps обратили внимание на любопытный эпизод, имевший место во время завершившейся на прошлой неделе 349-й сессии Международной организации труда.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 101.94

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Массовый burn-out в Швейцарии

 По данным недавнего вопроса, один из шести жителей страны не понаслышке знает, что это за напасть.

Всего просмотров: 865

Без каких продуктов Nestlé России не прожить?

 Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.

Всего просмотров: 821

Достоевский, великий и…?

 Молодой Федор Достоевский © Bridgeman Images Сегодня, накануне дня рождения знаменитого русского писателя, мы хотим рассказать вам о книге, в которой он предстает в несколько неожиданном ракурсе.

Всего просмотров: 699
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

План отмены статуса S

 Швейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.

Всего просмотров: 7,606

Без каких продуктов Nestlé России не прожить?

 Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.

Всего просмотров: 821

Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени

 30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.

Всего просмотров: 2,181
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top