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пятница, 10 ноября 2023 года   

07.11.2023 - 16:15Скончался Йорг Бухерер

Главное на сегодня.
Культура

Достоевский, великий и…?

Надежда Сикорская, Женева

Сегодня, накануне дня рождения знаменитого русского писателя, мы хотим рассказать вам о книге, в которой он предстает в несколько неожиданном ракурсе.

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Швейцарский стиль

В Женеве объявили лучшие часы мира 

Надежда Сикорская, Женева

Вчера вечером в женевском Théâtre du Léman были в 23-й раз объявлены победители самого престижного в мире конкурса в области высокого часового искусства - Гран-при Женевы, GPHG. 

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