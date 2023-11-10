Главное на сегодня.
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Культура
Достоевский, великий и…?Надежда Сикорская, Женева
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Сегодня, накануне дня рождения знаменитого русского писателя, мы хотим рассказать вам о книге, в которой он предстает в несколько неожиданном ракурсе.
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Швейцарский стиль
В Женеве объявили лучшие часы мираНадежда Сикорская, Женева
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Вчера вечером в женевском Théâtre du Léman были в 23-й раз объявлены победители самого престижного в мире конкурса в области высокого часового искусства - Гран-при Женевы, GPHG.
Что происходит на швейцарском рынке недвижимости?По прогнозам аналитиков, динамика цен на жилье в следующем году замедлится, но спрос по-прежнему будет превышать предложение.
Массовый burn-out в ШвейцарииПо данным недавнего вопроса, один из шести жителей страны не понаслышке знает, что это за напасть.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.