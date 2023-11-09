Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 9 ноября 2023 года   

07.11.2023 - 16:15Скончался Йорг Бухерер

Главное на сегодня.
Образование и наука

Сто лет вопросов

Томас Фриц Майер, Базель

Кафедра славистики Базельского университета отмечает в этом году свое 100-летие. Однако в условиях войны в Украине это не столько повод для празднования, сколько необходимость задуматься об актуальном состоянии и будущих задачах славистики. А также о собственных отношениях с Россией.

подробнее

Жизнь в Швейцарии

Что знает «Яндекс» о швейцарских пользователях?

Заррина Салимова, Берн

По данным Republik, до недавнего времени некоторые швейцарские медиахолдинги отправляли данные своих читателей российской технологической компании.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 102.23

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария продлевает статус S

 Такое решение Федеральный совет принял на состоявшемся 1 ноября заседании.

Всего просмотров: 1,443

Что происходит на швейцарском рынке недвижимости?

 По прогнозам аналитиков, динамика цен на жилье в следующем году замедлится, но спрос по-прежнему будет превышать предложение.

Всего просмотров: 789

Без каких продуктов Nestlé России не прожить?

 Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.

Всего просмотров: 705
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Без каких продуктов Nestlé России не прожить?

 Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.

Всего просмотров: 705

План отмены статуса S

 Швейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.

Всего просмотров: 7,480

Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени

 30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.

Всего просмотров: 2,076
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top