Образование и наука Сто лет вопросов Томас Фриц Майер, Базель Кафедра славистики Базельского университета отмечает в этом году свое 100-летие. Однако в условиях войны в Украине это не столько повод для празднования, сколько необходимость задуматься об актуальном состоянии и будущих задачах славистики. А также о собственных отношениях с Россией. подробнее