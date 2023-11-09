Главное на сегодня.
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Образование и наука
Сто лет вопросовТомас Фриц Майер, Базель
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Кафедра славистики Базельского университета отмечает в этом году свое 100-летие. Однако в условиях войны в Украине это не столько повод для празднования, сколько необходимость задуматься об актуальном состоянии и будущих задачах славистики. А также о собственных отношениях с Россией.
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Жизнь в Швейцарии
Что знает «Яндекс» о швейцарских пользователях?Заррина Салимова, Берн
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По данным Republik, до недавнего времени некоторые швейцарские медиахолдинги отправляли данные своих читателей российской технологической компании.
Швейцария продлевает статус SТакое решение Федеральный совет принял на состоявшемся 1 ноября заседании.
Что происходит на швейцарском рынке недвижимости?По прогнозам аналитиков, динамика цен на жилье в следующем году замедлится, но спрос по-прежнему будет превышать предложение.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.