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Экономика
Парадокс Нацбанка ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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Швейцарский национальный банк (BNS/SNB) продолжает выплачивать проценты коммерческим кредитно-финансовым учреждениям, в то время как кантоны и Конфедерация рискуют остаться без дивидендов.
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Здоровье
Массовый burn-out в ШвейцарииНадежда Сикорская, Женева
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По данным недавнего вопроса, один из шести жителей страны не понаслышке знает, что это за напасть.
Швейцария продлевает статус SТакое решение Федеральный совет принял на состоявшемся 1 ноября заседании.
Две звезды в Женевской консерватории4 декабря два знаменитых музыканта, Евгений Кисин и Томас Хэмпсон, выйдут на сцену Женевской консерватории в качестве драматических артистов. С легкой руки Ассоциации Avetis.
Что происходит на швейцарском рынке недвижимости?По прогнозам аналитиков, динамика цен на жилье в следующем году замедлится, но спрос по-прежнему будет превышать предложение.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.