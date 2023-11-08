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среда, 8 ноября 2023 года   

07.11.2023 - 16:15Скончался Йорг Бухерер

Главное на сегодня.
Экономика

Парадокс Нацбанка Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Швейцарский национальный банк (BNS/SNB) продолжает выплачивать проценты коммерческим кредитно-финансовым учреждениям, в то время как кантоны и Конфедерация рискуют остаться без дивидендов.

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Здоровье

Массовый burn-out в Швейцарии

Надежда Сикорская, Женева

По данным недавнего вопроса, один из шести жителей страны не понаслышке знает, что это за напасть.

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СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
София Синицкая и ее "Черная Сибирь" | Sophia Sinitskaya et sa "Sibérie Noir"
четверг, 23 ноября 2023 года
Юрий Быков : «Хозяин» | Yury Bykov : « The Owner »
четверг, 9 ноября 2023 года
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