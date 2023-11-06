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Экономика
Победила «умная парковка»Надежда Сикорская, Женева
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Лучшие малые и средние предприятия Женевы были названы во время торжественной церемонии, организованной Swiss Venture Club (SVC) в здании Bâtiment des Forces Motrices.
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Экономика
Что происходит на швейцарском рынке недвижимости?Заррина Салимова, Женева
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По прогнозам аналитиков, динамика цен на жилье в следующем году замедлится, но спрос по-прежнему будет превышать предложение.
Камерный Рахманинов. Для всех и бесплатноГруппа преподавателей Женевской консерватории решила сделать подарок всем любителям творчества великого русского композитора.
Швейцария продлевает статус SТакое решение Федеральный совет принял на состоявшемся 1 ноября заседании.
Две звезды в Женевской консерватории4 декабря два знаменитых музыканта, Евгений Кисин и Томас Хэмпсон, выйдут на сцену Женевской консерватории в качестве драматических артистов. С легкой руки Ассоциации Avetis.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.