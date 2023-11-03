Уголок гурмана Ресторан, где все по часам Надежда Сикорская, Женева 1 ноября 2023 года в Женеве произошло важное гастрономическое событие: знаменитый часовщик Франсуа-Поль Журн открыл ресторан. Редактор Нашей Газеты побывала на пред-премьерном обеде. подробнее