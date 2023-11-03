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Политика
Швейцария продлевает статус SЗаррина Салимова, Берн
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Такое решение Федеральный совет принял на состоявшемся 1 ноября заседании.
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Уголок гурмана
Ресторан, где все по часамНадежда Сикорская, Женева
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1 ноября 2023 года в Женеве произошло важное гастрономическое событие: знаменитый часовщик Франсуа-Поль Журн открыл ресторан. Редактор Нашей Газеты побывала на пред-премьерном обеде.
Камерный Рахманинов. Для всех и бесплатноГруппа преподавателей Женевской консерватории решила сделать подарок всем любителям творчества великого русского композитора.
«Антиэлитный» фонд в ЖеневеСторонник теорий заговора создал в городе Кальвина финансовую организацию, вызывающую вопросы у экспертов.
Две звезды в Женевской консерватории4 декабря два знаменитых музыканта, Евгений Кисин и Томас Хэмпсон, выйдут на сцену Женевской консерватории в качестве драматических артистов. С легкой руки Ассоциации Avetis.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.