Главное на сегодня.
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Экономика
Украина на Swiss Startup NightsЗаррина Салимова, Винтертур
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Украинские компании впервые примут участие в крупнейшем швейцарском мероприятии для стартапов, которое проходит 2 и 3 ноября в Винтертуре.
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Культура
Две звезды в Женевской консерваторииНадежда Сикорская, Женева
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4 декабря два знаменитых музыканта, Евгений Кисин и Томас Хэмпсон, выйдут на сцену Женевской консерватории в качестве драматических артистов. С легкой руки Ассоциации Avetis.
Камерный Рахманинов. Для всех и бесплатноГруппа преподавателей Женевской консерватории решила сделать подарок всем любителям творчества великого русского композитора.
«Антиэлитный» фонд в ЖеневеСторонник теорий заговора создал в городе Кальвина финансовую организацию, вызывающую вопросы у экспертов.
Влияют ли бактерии на вес?Бернская исследовательница Мария Луиза Балмер стала лауреатом премии имени Марии Гейм-Фёгтлин за исследование кишечных бактерий и их роли в развитии диабета и ожирения. Рассказываем, почему ее исследования могут быть интересны даже тем, кто далек от науки.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.