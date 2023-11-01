Бернская исследовательница Мария Луиза Балмер стала лауреатом премии имени Марии Гейм-Фёгтлин за исследование кишечных бактерий и их роли в развитии диабета и ожирения. Рассказываем, почему ее исследования могут быть интересны даже тем, кто далек от науки.