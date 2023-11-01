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среда, 1 ноября 2023 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Леся Щуцкая: «Смотря на звездное небо, можно понять, что Вселенная расширяется»

Заррина Салимова, Лозанна

Наша сегодняшняя гостья – доктор физических наук, профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), которой в этот понедельник была торжественно была вручена премия Лациса.

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Культура

Театр из Цюриха на гастролях в Женеве

Надежда Сикорская, Устер-Женева

Интернациональная труппа Synthese под руководством Анжелики Оберхольцер-Смирновой покажет спектакль «Брошенные музы» по пьесе Мишеля Марка Бушара, на русском языке.

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четверг, 9 ноября 2023 года
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