Главное на сегодня.
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Наши люди
Леся Щуцкая: «Смотря на звездное небо, можно понять, что Вселенная расширяется»Заррина Салимова, Лозанна
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Наша сегодняшняя гостья – доктор физических наук, профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), которой в этот понедельник была торжественно была вручена премия Лациса.
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Культура
Театр из Цюриха на гастролях в ЖеневеНадежда Сикорская, Устер-Женева
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Интернациональная труппа Synthese под руководством Анжелики Оберхольцер-Смирновой покажет спектакль «Брошенные музы» по пьесе Мишеля Марка Бушара, на русском языке.
Швейцария накренилась вправоЧего ожидать от обновленного состава парламента? И как новая расстановка сил может повлиять на принятие важных политических решений?
Влияют ли бактерии на вес?Бернская исследовательница Мария Луиза Балмер стала лауреатом премии имени Марии Гейм-Фёгтлин за исследование кишечных бактерий и их роли в развитии диабета и ожирения. Рассказываем, почему ее исследования могут быть интересны даже тем, кто далек от науки.
«Антиэлитный» фонд в ЖеневеСторонник теорий заговора создал в городе Кальвина финансовую организацию, вызывающую вопросы у экспертов.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.