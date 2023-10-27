Главное на сегодня.
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Культура
Всегда ли легко и приятно говорить правду?Надежда Сикорская, Лозанна
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Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc опубликовало биографию выдающегося литовского поэта Томаса Венцловы, рассказанную им самим.
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Образование и наука
Влияют ли бактерии на вес?Заррина Салимова, Берн
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Бернская исследовательница Мария Луиза Балмер стала лауреатом премии имени Марии Гейм-Фёгтлин за исследование кишечных бактерий и их роли в развитии диабета и ожирения. Рассказываем, почему ее исследования могут быть интересны даже тем, кто далек от науки.
Новые слуги швейцарского народа22 октября в Швейцарии обновился состав федерального парламента.
Лучшие туристические деревни ШвейцарииМоркоте и Сент-Урсанн вошли в число 53 населенных пунктов, получивших награду «Best Tourism Villages».
Спорные методы агентств недвижимости«Слежка» за претендентами, выставление необоснованных счетов, неприятные сюрпризы в договоре аренды – к чему стоит готовиться, снимая квартиру в Швейцарии?
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.