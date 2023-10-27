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пятница, 27 октября 2023 года   

Главное на сегодня.
Культура

Всегда ли легко и приятно говорить правду?

Надежда Сикорская, Лозанна

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc опубликовало биографию выдающегося литовского поэта Томаса Венцловы, рассказанную им самим.

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Образование и наука

Влияют ли бактерии на вес?

Заррина Салимова, Берн

Бернская исследовательница Мария Луиза Балмер стала лауреатом премии имени Марии Гейм-Фёгтлин за исследование кишечных бактерий и их роли в развитии диабета и ожирения. Рассказываем, почему ее исследования могут быть интересны даже тем, кто далек от науки.

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