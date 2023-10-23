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понедельник, 23 октября 2023 года   

Главное на сегодня. 
Политика

Новые слуги швейцарского народа

Надежда Сикорская, Берн

22 октября в Швейцарии обновился состав федерального парламента.

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Жизнь в Швейцарии

Спорные методы агентств недвижимости

Заррина Салимова, Берн-Женева

«Слежка» за претендентами, выставление необоснованных счетов, неприятные сюрпризы в договоре аренды – к чему стоит готовиться, снимая квартиру в Швейцарии?

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