Главное на сегодня.
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Политика
Новые слуги швейцарского народаНадежда Сикорская, Берн
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22 октября в Швейцарии обновился состав федерального парламента.
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Жизнь в Швейцарии
Спорные методы агентств недвижимостиЗаррина Салимова, Берн-Женева
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«Слежка» за претендентами, выставление необоснованных счетов, неприятные сюрпризы в договоре аренды – к чему стоит готовиться, снимая квартиру в Швейцарии?
Запущена инициатива для усиления «суверенитета» ШвейцарииЗа ней стоит движение Mass-Voll!, которое становится все более активным в немецкоязычной части страны.
Швейцарские инвестиции Леонардо Ди КаприоЗнаменитый голливудский актер вложил средства в небольшой женевский часовой бренд.
Женевские банкиры и санкции в отношении РоссииНесмотря на последствия краха Credit Suisse и сложности, связанные с применением санкций, представители женевского финансового сообщества настроены оптимистично.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.