Жизнь в Швейцарии Спорные методы агентств недвижимости Заррина Салимова, Берн-Женева «Слежка» за претендентами, выставление необоснованных счетов, неприятные сюрпризы в договоре аренды – к чему стоит готовиться, снимая квартиру в Швейцарии? подробнее