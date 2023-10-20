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пятница, 20 октября 2023 года   

Главное на сегодня. 
Политика

Швейцария продолжит поддержку Молдовы

Надежда Сикорская, Берн

17 октября 2023 года федеральный советник Иньяцио Кассис посетил Кишинев, где принял участие в 4-й конференции «Платформы поддержки Молдовы», куда он приехал с хорошей новостью.

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Жизнь в Швейцарии

В Швейцарии осудили исламиста

Заррина Салимова, Беллинцона

Федеральный уголовный суд вынес приговор стороннику «Исламского государства».

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