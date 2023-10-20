Главное на сегодня.
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Политика
Швейцария продолжит поддержку МолдовыНадежда Сикорская, Берн
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17 октября 2023 года федеральный советник Иньяцио Кассис посетил Кишинев, где принял участие в 4-й конференции «Платформы поддержки Молдовы», куда он приехал с хорошей новостью.
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Жизнь в Швейцарии
В Швейцарии осудили исламистаЗаррина Салимова, Беллинцона
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Федеральный уголовный суд вынес приговор стороннику «Исламского государства».
Выйти из тени15 октября в Лионе открылся «Музей (не)придуманных историй». Организаторы надеются, что перформативная выставка русскоязычных художников в скором времени доедет и до Швейцарии.
Женевские банкиры и санкции в отношении РоссииНесмотря на последствия краха Credit Suisse и сложности, связанные с применением санкций, представители женевского финансового сообщества настроены оптимистично.
«Чужая» беда в нашем домеВолна реакций на террористическую атаку Хамаса на Израиль и мощный ответ последнего окатила Швейцарию. Что она вынесла на наши берега?
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.