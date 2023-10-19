Главное на сегодня.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Куда отправиться на каникулы?Во многие европейские города можно добраться из Швейцарии на поезде всего за несколько часов.
Выйти из тени15 октября в Лионе открылся «Музей (не)придуманных историй». Организаторы надеются, что перформативная выставка русскоязычных художников в скором времени доедет и до Швейцарии.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.