Жизнь в Швейцарии «Чужая» беда в нашем доме Надежда Сикорская, Женева Волна реакций на террористическую атаку Хамаса на Израиль и мощный ответ последнего окатила Швейцарию. Что она вынесла на наши берега? подробнее