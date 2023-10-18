Главное на сегодня.
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Политика
Швейцарские избиратели и российская пропагандаЗаррина Салимова, Берн
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По сообщениям швейцарских СМИ, Россия, вероятно, пытается повлиять на мнение швейцарцев в преддверии федеральных выборов.
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Жизнь в Швейцарии
«Чужая» беда в нашем домеНадежда Сикорская, Женева
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Волна реакций на террористическую атаку Хамаса на Израиль и мощный ответ последнего окатила Швейцарию. Что она вынесла на наши берега?
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Как будет выглядеть Швейцария в 2085 году?Всемирный фонд дикой природы (WWF) сгенерировал с помощью искусственного интеллекта изображения, чтобы продемонстрировать, как климатический кризис может изменить швейцарские ландшафты в будущем.
Куда отправиться на каникулы?Во многие европейские города можно добраться из Швейцарии на поезде всего за несколько часов.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.