Главное на сегодня.
Признает ли Швейцария ХАМАС террористической организацией?После необходимости определиться в связи с войной в Украине, Федеральный совет оказался перед новой дилеммой. По этому вопросу мнения также расходятся.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Как будет выглядеть Швейцария в 2085 году?Всемирный фонд дикой природы (WWF) сгенерировал с помощью искусственного интеллекта изображения, чтобы продемонстрировать, как климатический кризис может изменить швейцарские ландшафты в будущем.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.