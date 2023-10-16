Политика

Надежда Сикорская, Берн

Главное политическое событие швейцарского года приближается, а с ним множится число альянсов, порой неожиданных, и самых разнообразных прогнозов. Нам показался оригинальным научный подход к предвыборным кампаниям, который применил почетный профессор математики Высшей школы прикладных наук и искусств кантона Вале (HES-SO Valais-Wallis) Грегуар Николлье.