Главное на сегодня.
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Политика
Математический расчет федеральных выборовНадежда Сикорская, Берн
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Главное политическое событие швейцарского года приближается, а с ним множится число альянсов, порой неожиданных, и самых разнообразных прогнозов. Нам показался оригинальным научный подход к предвыборным кампаниям, который применил почетный профессор математики Высшей школы прикладных наук и искусств кантона Вале (HES-SO Valais-Wallis) Грегуар Николлье.
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Политика
Офис НАТО в Женеве?Заррина Салимова, Берн
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По сообщениям швейцарских СМИ, Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует открыть женевское отделение.
Лучшие и худшие отели ШвейцарииШвейцарские журналисты проанализировали более миллиона отзывов в Google и выяснили, в каких регионах страны находятся гостиницы с самыми высокими и самыми низкими рейтингами.
Признает ли Швейцария ХАМАС террористической организацией?После необходимости определиться в связи с войной в Украине, Федеральный совет оказался перед новой дилеммой. По этому вопросу мнения также расходятся.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.