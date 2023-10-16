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понедельник, 16 октября 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Математический расчет федеральных выборов

Надежда Сикорская, Берн

Главное политическое событие швейцарского года приближается, а с ним множится число альянсов, порой неожиданных, и самых разнообразных прогнозов. Нам показался оригинальным научный подход к предвыборным кампаниям, который применил почетный профессор математики Высшей школы прикладных наук и искусств кантона Вале (HES-SO Valais-Wallis) Грегуар Николлье.

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Политика

Офис НАТО в Женеве?

Заррина Салимова, Берн

По сообщениям швейцарских СМИ, Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует открыть женевское отделение.

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