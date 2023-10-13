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пятница, 13 октября 2023 года   

Главное на сегодня.
Культура

Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени

Надежда Сикорская, Ролль

30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.

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Жизнь в Швейцарии

Куда отправиться на каникулы?

Заррина Салимова, Берн

Во многие европейские города можно добраться из Швейцарии на поезде всего за несколько часов.

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