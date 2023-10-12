Жизнь в Швейцарии Как будет выглядеть Швейцария в 2085 году? Заррина Салимова, Лозанна Всемирный фонд дикой природы (WWF) сгенерировал с помощью искусственного интеллекта изображения, чтобы продемонстрировать, как климатический кризис может изменить швейцарские ландшафты в будущем. подробнее