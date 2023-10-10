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среда, 11 октября 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Признает ли Швейцария ХАМАС террористической организацией?

Надежда Сикорская, Берн

После необходимости определиться в связи с войной в Украине, Федеральный совет оказался перед новой дилеммой. По этому вопросу мнения также расходятся.

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Культура

Шубертиада без Шуберта…

Надежда Сикорская, Коппе

… но с Рахманиновым и Сильвестровым и с российскими и украинскими исполнителями. Кто осилит четыре концерта в один день?

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