Главное на сегодня.
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Политика
Признает ли Швейцария ХАМАС террористической организацией?Надежда Сикорская, Берн
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После необходимости определиться в связи с войной в Украине, Федеральный совет оказался перед новой дилеммой. По этому вопросу мнения также расходятся.
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Культура
Шубертиада без Шуберта…Надежда Сикорская, Коппе
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… но с Рахманиновым и Сильвестровым и с российскими и украинскими исполнителями. Кто осилит четыре концерта в один день?
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Очередь за люксомВ Швейцарии процветает «серый» рынок дорогих часов, в котором участвует все больше не только спекулянтов, но и вполне добропорядочных граждан среди ценителей высокого часового искусства.
Лучшие повара и рестораны ШвейцарииСезон гастрономических открытий традиционно начался с публикации двух главных кулинарных путеводителей – Michelin и GaultMillau.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Рудольф Арчибальд Рейсс, швейцарский Шерлок ХолмсВ продолжение серии статей, посвященных деятельности швейцарцев в годы Первой мировой войны, предлагаем рассказ об известном швейцарском криминалисте, одном из основоположников современной судебно-медицинской экспертизы, который сыграл не последнюю роль в расследовании преступлений, совершенных в 1914-1918 годах в Сербии.