Главное на сегодня.
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Политика
Антисемитизм как средство политической борьбыНадежда Сикорская, Женева
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В разгар предвыборной кампании даже в Швейцарии на поверхность всплывает то, что обычно всплывает.
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Здоровье
250 франков за медстраховку?Заррина Салимова, Аппенцелль
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Жители кантона Аппенцелль-Инерроден платят самые низкие страховые взносы в Швейцарии. Чем это объясняется?
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
О любви не говори?Никто не покидает свой дом, если ему в нем хорошо – это аксиома. Тысячи украинских беженцев оказались в Швейцарии в поисках безопасности, тут все понятно. А как относиться к людям, готовым в почтенном возрасте в корне изменить свою жизнь ради любви?
Ирина Баблоян: «Я очень хочу вернуться домой!»Российская журналистка рассказала Нашей Газете о своей жизни и работе в условиях войны.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Рудольф Арчибальд Рейсс, швейцарский Шерлок ХолмсВ продолжение серии статей, посвященных деятельности швейцарцев в годы Первой мировой войны, предлагаем рассказ об известном швейцарском криминалисте, одном из основоположников современной судебно-медицинской экспертизы, который сыграл не последнюю роль в расследовании преступлений, совершенных в 1914-1918 годах в Сербии.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.