Главное на сегодня.
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Культура
Расизм по-швейцарски – в зеркале Джеймса БолдуинаНадежда Сикорская, Аарау
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Художественный музей Аарау приглашает на коллективную выставку, выстроенную вокруг знаменитого афро-американского писателя и вдохновленную его рассказом «Чужак в деревне», написанным в Швейцарии. До 7 января 2024 года.
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Уголок гурмана
Лучшие повара и рестораны ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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Сезон гастрономических открытий традиционно начался с публикации двух главных кулинарных путеводителей – Michelin и GaultMillau.
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
«Швейцария – страна языков»Эту аксиому выбрал в качестве названия своей новой выставки Национальный музей Швейцарии в Цюрихе.
О любви не говори?Никто не покидает свой дом, если ему в нем хорошо – это аксиома. Тысячи украинских беженцев оказались в Швейцарии в поисках безопасности, тут все понятно. А как относиться к людям, готовым в почтенном возрасте в корне изменить свою жизнь ради любви?
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
Рудольф Арчибальд Рейсс, швейцарский Шерлок ХолмсВ продолжение серии статей, посвященных деятельности швейцарцев в годы Первой мировой войны, предлагаем рассказ об известном швейцарском криминалисте, одном из основоположников современной судебно-медицинской экспертизы, который сыграл не последнюю роль в расследовании преступлений, совершенных в 1914-1918 годах в Сербии.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.