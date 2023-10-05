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четверг, 5 октября 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

План отмены статуса S

Заррина Салимова, Берн

Швейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.

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Экономика

Очередь за люксом

Надежда Сикорская, Женева

В Швейцарии процветает «серый» рынок дорогих часов, в котором участвует все больше не только спекулянтов, но и вполне добропорядочных граждан среди ценителей высокого часового искусства.

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