Главное на сегодня.
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Политика
План отмены статуса SЗаррина Салимова, Берн
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Швейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
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Экономика
Очередь за люксомНадежда Сикорская, Женева
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В Швейцарии процветает «серый» рынок дорогих часов, в котором участвует все больше не только спекулянтов, но и вполне добропорядочных граждан среди ценителей высокого часового искусства.
«Швейцария – страна языков»Эту аксиому выбрал в качестве названия своей новой выставки Национальный музей Швейцарии в Цюрихе.
О любви не говори?Никто не покидает свой дом, если ему в нем хорошо – это аксиома. Тысячи украинских беженцев оказались в Швейцарии в поисках безопасности, тут все понятно. А как относиться к людям, готовым в почтенном возрасте в корне изменить свою жизнь ради любви?
План отмены статуса SШвейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.
В швейцарские замки – на поиски мифических существ1 октября в восьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году животным – фантастическим и вполне реальным.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Рудольф Арчибальд Рейсс, швейцарский Шерлок ХолмсВ продолжение серии статей, посвященных деятельности швейцарцев в годы Первой мировой войны, предлагаем рассказ об известном швейцарском криминалисте, одном из основоположников современной судебно-медицинской экспертизы, который сыграл не последнюю роль в расследовании преступлений, совершенных в 1914-1918 годах в Сербии.