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вторник, 3 октября 2023 года   

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Экономика

Почему Credit Suisse потерпел крах?

Заррина Салимова, Цюрих

Ответ на этот вопрос содержится в новой книге швейцарского журналиста Дирка Шютца.

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Жизнь в Швейцарии

О любви не говори?

Надежда Сикорская, Люцерн

Никто не покидает свой дом, если ему в нем хорошо – это аксиома. Тысячи украинских беженцев оказались в Швейцарии в поисках безопасности, тут все понятно. А как относиться к людям, готовым в почтенном возрасте в корне изменить свою жизнь ради любви?

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