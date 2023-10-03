Уважаемые читатели!

Кто-то из подписчиков на данную рассылку явно не хочет больше ее получать и помечает как спам, о чем редакция получает соответствующие извещения. К сожалению, не имея конкретного адреса почты недовольного подписчика, мы не можем ему/ей помочь, но предлагаем простой и надежный способ: нажать на запись Отписаться от этой рассылки / Unsubscribe, помещаемую в конце каждой рассылки, и навсегда распощаться с ней!