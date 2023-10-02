Главное на сегодня.
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Экономика
Почему Credit Suisse потерпел крах?Заррина Салимова, Цюрих
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Ответ на этот вопрос содержится в новой книге швейцарского журналиста Дирка Шютца.
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Жизнь в Швейцарии
О любви не говори?Надежда Сикорская, Люцерн
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Никто не покидает свой дом, если ему в нем хорошо – это аксиома. Тысячи украинских беженцев оказались в Швейцарии в поисках безопасности, тут все понятно. А как относиться к людям, готовым в почтенном возрасте в корне изменить свою жизнь ради любви?
В швейцарские замки – на поиски мифических существ1 октября в восьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году животным – фантастическим и вполне реальным.
«Швейцария – страна языков»Эту аксиому выбрал в качестве названия своей новой выставки Национальный музей Швейцарии в Цюрихе.
Медстраховка подорожает в 2024 году. И значительноРазмер средних ежемесячных взносов достигнет 359,50 франков, что на 28,70 франков (8,7%) больше, чем в 2023-м.
В швейцарские замки – на поиски мифических существ1 октября в восьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году животным – фантастическим и вполне реальным.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
Рудольф Арчибальд Рейсс, швейцарский Шерлок ХолмсВ продолжение серии статей, посвященных деятельности швейцарцев в годы Первой мировой войны, предлагаем рассказ об известном швейцарском криминалисте, одном из основоположников современной судебно-медицинской экспертизы, который сыграл не последнюю роль в расследовании преступлений, совершенных в 1914-1918 годах в Сербии.