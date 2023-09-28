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четверг, 28 сентября 2023 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

В швейцарские замки – на поиски мифических существ

Заррина Салимова, Берн

1 октября в восьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году животным – фантастическим и вполне реальным.

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Культура

Займите позицию

Ника Пархомовская, Цюрих

До 12 ноября включительно в Kunsthaus Zurich проходит выставка «Кольвиц / Хатум займите позицию». Экспозиция не просто представляет швейцарской публике творчество двух выдающихся художниц, но и совершенно по-новому осваивает пространство нового здания музея.

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