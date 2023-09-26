Главное на сегодня.
Швейцарские университеты – одни из лучших в ЕвропеК такому выводу пришли составители нового рейтинга ведущих европейских вузов от Quacquarelli Symonds (QS).
Банкротство WayRayШвейцарский стартап, разрабатывающий продукты дополненной реальности для автомобилей, обанкротился из-за своих российских связей.
В Швейцарии судят бывшего сотрудника белорусского СОБРаЮрий Гаравский обвиняется в участии в насильственных исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского в Беларуси в 1999 году.
Пастернак, и с чем его едят?О чем вы думаете при слове «пастернак»? О поэзии или еде? Если о еде, то прекрасно, потому что сегодня мы вам расскажем о том, какие блюда можно приготовить из корнеплодов этого растения.
«Бедный художник» в БазелеДо 28 января 2024 года в Фонде Бейлера в Базеле будет работать открывшаяся вчера выставка легендарного грузинского художника Нико Пиросмани.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.