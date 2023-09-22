Главное на сегодня.
«Бедный художник» в БазелеДо 28 января 2024 года в Фонде Бейлера в Базеле будет работать открывшаяся вчера выставка легендарного грузинского художника Нико Пиросмани.
«Матисс, Дерен и их друзья» в БазелеВ Базельском Художественном музее открылась очередная выставка, которую невозможно пропустить. Рассказываем, почему на нее стоит сходить даже тем, кто равнодушен к изобразительному искусству.
Банкротство WayRayШвейцарский стартап, разрабатывающий продукты дополненной реальности для автомобилей, обанкротился из-за своих российских связей.
«Бедный художник» в БазелеДо 28 января 2024 года в Фонде Бейлера в Базеле будет работать открывшаяся вчера выставка легендарного грузинского художника Нико Пиросмани.
Пастернак, и с чем его едят?О чем вы думаете при слове «пастернак»? О поэзии или еде? Если о еде, то прекрасно, потому что сегодня мы вам расскажем о том, какие блюда можно приготовить из корнеплодов этого растения.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.