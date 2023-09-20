Главное на сегодня.
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Экономика
Банкротство WayRayЗаррина Салимова, Цюрих
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Швейцарский стартап, разрабатывающий продукты дополненной реальности для автомобилей, обанкротился из-за своих российских связей.
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Культура
«Только детские книги читать…»Надежда Сикорская, Женева
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По случаю 90-летия Эрика Владимировича Булатова женевский галерист Пьер-Анри Жако представил публике свою личную коллекцию книг для детей, оформленных выдающимся российским художником.
«Бедный художник» в БазелеДо 28 января 2024 года в Фонде Бейлера в Базеле будет работать открывшаяся вчера выставка легендарного грузинского художника Нико Пиросмани.
Грязные русские деньги?Швейцарские журналисты продолжают бдительно следить за попытками обхода санкций в отношении российских граждан, используя для этого различные источники, включая утечки информации в даркнет.
Российские бриллианты в швейцарских ювелирных магазинах?Корреспонденты телеканала SRF выяснили, как драгоценные камни могут попасть из России в Швейцарию, несмотря на войну в Украине.
«Бедный художник» в БазелеДо 28 января 2024 года в Фонде Бейлера в Базеле будет работать открывшаяся вчера выставка легендарного грузинского художника Нико Пиросмани.
Пастернак, и с чем его едят?О чем вы думаете при слове «пастернак»? О поэзии или еде? Если о еде, то прекрасно, потому что сегодня мы вам расскажем о том, какие блюда можно приготовить из корнеплодов этого растения.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.