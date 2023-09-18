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Экономика
Иммиграция и инновацииЗаррина Салимова,
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В какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
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Культура
«Бедный художник» в БазелеНадежда Сикорская, Базель
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До 28 января 2024 года в Фонде Бейлера в Базеле будет работать открывшаяся вчера выставка легендарного грузинского художника Нико Пиросмани.
Сексуальные злоупотребления в лоне католической церкви ШвейцарииИсторики из Цюрихского университета (UZH), впервые получившие доступ к архивным церковным материалам, задокументировали 1002 случая сексуальных злоупотреблений, совершенных католическим духовенством, церковными служащими и членами религиозных орденов в Швейцарии с середины XX века.
Грязные русские деньги?Швейцарские журналисты продолжают бдительно следить за попытками обхода санкций в отношении российских граждан, используя для этого различные источники, включая утечки информации в даркнет.
Новый скандал в святом семействеКонференция швейцарских епископов постановила открыть предварительное расследование в связи с предъявленными обвинениями в сокрытии фактов сексуального насилия иерархами католический церкви.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.
«Бедный художник» в БазелеДо 28 января 2024 года в Фонде Бейлера в Базеле будет работать открывшаяся вчера выставка легендарного грузинского художника Нико Пиросмани.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.