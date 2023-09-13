Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Сексуальные злоупотребления в лоне католической церкви ШвейцарииЗаррина Салимова, Цюрих
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Историки из Цюрихского университета (UZH), впервые получившие доступ к архивным церковным материалам, задокументировали 1002 случая сексуальных злоупотреблений, совершенных католическим духовенством, церковными служащими и членами религиозных орденов в Швейцарии с середины XX века.
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Культура
Обновленный Федеральный дворец предстал перед публикойЗаррина Салимова, Берн
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Какое же произведение современного искусства украсило фронтон здания парламента?
Семья - ячейка, но налоги – врозь?Федеральный совет сформулировал основные положения проекта индивидуального налогообложения, который должен положить конец налоговой дискриминации между женатыми и неженатыми парами.
Недели дизайна в ЦюрихеДо 19 сентября в городе на Лиммате проходит крупнейший в Швейцарии фестиваль дизайна, в программу которого включена и Kyiv Design Week.
Женевская Неделя искусстваС 12 по 17 сентября в Женеве впервые пройдет мероприятие, имеющее все шансы стать традиционным.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Украинка получила престижную швейцарскую научную наградуПрофессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Леся Щуцкая стала лауреатом премии Лациса, а премия Марселя Бенуа присуждена биологу Теду Терлингсу.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.