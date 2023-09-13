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среда, 13 сентября 2023 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Сексуальные злоупотребления в лоне католической церкви Швейцарии

Заррина Салимова, Цюрих

Историки из Цюрихского университета (UZH), впервые получившие доступ к архивным церковным материалам, задокументировали 1002 случая сексуальных злоупотреблений, совершенных католическим духовенством, церковными служащими и членами религиозных орденов в Швейцарии с середины XX века.

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Культура

Обновленный Федеральный дворец предстал перед публикой

Заррина Салимова, Берн

Какое же произведение современного искусства украсило фронтон здания парламента?

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