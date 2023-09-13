Жизнь в Швейцарии Сексуальные злоупотребления в лоне католической церкви Швейцарии Заррина Салимова, Цюрих Историки из Цюрихского университета (UZH), впервые получившие доступ к архивным церковным материалам, задокументировали 1002 случая сексуальных злоупотреблений, совершенных католическим духовенством, церковными служащими и членами религиозных орденов в Швейцарии с середины XX века. подробнее